RRB NTPC Admit Card 2025: आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सिटी स्लिप जारी, एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे डाउनलोड के लिए उपलब्ध

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट स्टेज 2 एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड के लिए जारी की जा चुकी है। अभ्यर्थी इसे वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करके परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकते हैं। एग्जाम में शामिल होने के लिए RRB NTPC Graduate Admit Card 2025 परीक्षा से 4 दिन पूर्व जारी होंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे तुरंत ही आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध आरआरबी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। ऐसे में प्रवेश पत्र 9 या 10 अक्टूबर को जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी उम्मीदवार को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Login क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल (एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर/ पासवर्ड) दर्ज करके सबमिट करना होगा।

अब स्क्रीन पर एग्जाम हॉल टिकट ओपन हो जाएगा।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकते हैं। RRB NTPC Exam City Intimation Slip 2025 Link

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होने पर इसे डाउनलोड करके फोटोकॉपी और उसके साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।