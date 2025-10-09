RRB NTPC Admit Card 2025: रेलवे एनटीपीसी CBT-2 एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड, परीक्षा 13 अक्टूबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम का आयोजन 13 अक्टूबर 2025 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है। एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आज या कल यानि 10 अक्टूबर को जारी किये जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के RRB NTPC Undergraduate Admit Card ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

शिफ्ट एवं टाइमिंग आरआरबी की ओर से ग्रेजुएट एनटीपीसी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से 11 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट बटन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करना होगा।

अब स्क्रीन पर एग्जाम एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर जाएं तो वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना आईडी कार्ड एवं एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आईडी कार्ड के रूप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का यूज किया जा सकता है।

CBT 2 एग्जाम पैटर्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 एग्जाम में अभ्यर्थियों को कुल 120 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नपत्र में जनरल अवेयरनेस विषय से 50 सवाल, मैथमेटिक्स विषय से 35 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एन्ड रीजनिंग विषय से 35 सवाल पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।