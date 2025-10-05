आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड आंसर की पर 8 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका, रिजल्ट जल्द होगा घोषित
आरआरबी द्वारा मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड भर्ती सीबीटी एग्जाम के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो 8 अक्टूबर तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये जमा करना होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी (CEN NO: 07/2024) भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम का आयोजन 10 से 12 सितंबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद उम्मीदवारों के लिए लिए प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है जिसे अभ्यर्थी आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
8 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क जमा करना होगा। फीस भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। अगर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति सही पायी जाती है तो उसका शुल्क रिफंड कर दिया जायेगा।
आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड आंसर की लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।
- लॉग इन के माध्यम से भी अभ्यर्थी उत्तर सेलेक्ट कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट
प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों का निराकरण आरआरबी की ओर से विशेषज्ञों की टीम द्वारा करवाया जायेगा और फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर की परिणाम घोषित किया जायेगा। रिजल्ट इस माह के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। जो उम्मीदवार रिटेन टेस्ट में सफल होंगे वे भर्ती के अगले चरण के लिए सफल माने जायेंगे।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 1036 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-
- स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी शिक्षक): 187 पद
- प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी शिक्षक): 338 पद
- वैज्ञानिक पर्यवेक्षक (एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण): 03 पद
- मुख्य विधि सहायक: 54 पद
- सरकारी वकील: 20 पद
- शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक पीटीआई अंग्रेजी माध्यम: 18 पद
- वैज्ञानिक सहायक/ प्रशिक्षण: 02 पद
- जूनियर अनुवादक हिंदी: 130 पद
- वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक:03 पद
- कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक: 59 पद
- लाइब्रेरियन: 10 पद
- संगीत शिक्षक महिला: 03 पद
- प्राथमिक रेलवे शिक्षक: 188 पद
- सहायक अध्यापक महिला जूनियर विद्यालय: 02 पद
- प्रयोगशाला सहायक/विद्यालय: 07 पद
- प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III (रसायनज्ञ एवं धातुकर्म विशेषज्ञ): 12 पद
