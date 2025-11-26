Language
    RRB Group D Exam Guidelines: कल से शुरू होगी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, एग्जाम गाइडलाइंस, पैटर्न सहित अन्य डिटेल यहां करें चेक

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    आरआरबी ग्रुप डी के 32438 पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी एग्जाम कल यानी 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे निर्धारित दिशा-निर्देशों को अच्छे से चेक कर लें और उनका पालन करें।

    RRB Group D Exam Guidelines 2025 यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D भर्ती परीक्षा कल यानी 27 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। इस एग्जाम के लिए 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जो भी अभ्यर्थी पहले फेज की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे रेलवे की ओर से एग्जाम के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखें ताकी एग्जाम सेंटर पर आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। इसके साथ ही आप इस पेज से परीक्षा का पैटर्न भी चेक कर सकते हैं।

    महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

    • आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा में हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
    • परीक्षा केंद्र पर दो पासपोर्ट आकर की रंगीन फोटो साथ लेकर जाएं।
    • केंद्र पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ आदि साथ लेकर न जाएं।

    एग्जाम पैटर्न

    आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) माध्यम में होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

    माइनस मार्किंग का भी प्रावधान

    प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को एक अंक दिया जायेगा। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है, ऐसे में अभ्यर्थियों को जिन प्रश्नों के उत्तर न आते हों उन पर तुक्का लगाने से बचें। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। जिन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देंगे उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

    12 दिसंबर को दूसरे फेज के एग्जाम होंगे स्टार्ट

    पहले फेज की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद दूसरे चरण की परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। 2nd चरण के एग्जाम 12 दिसंबर के बाद स्टार्ट होंगे। परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

