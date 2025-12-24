RRB Group D Exam Date: रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, अब इन डेट्स में आयोजित होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती (CEN 8/2024) के लिए आवेदन करने के वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर ग्रुप डी एग्जाम डेट में बदलाव कर रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक पहले परीक्षा 1 से 16 जनवरी के बीच होने वाली थी जिसे अब 8 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।

ये रहा डेट वाइज पूरा शेड्यूल आरआरबी की ओर से परीक्षा का आयोजन कुल 9 दिनों में करवाया जायेगा। परीक्षाएं 8, 9 जनवरी, 02, 03, 04, 05, 06, 09 और 10 फरवरी 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

CBT एग्जाम पैटर्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) माध्यम में होगा। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स एवं जनरल साइंस से 25-25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस से 30 प्रश्न और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग से 20 सवाल पूछे जायेंगे।

एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध आरआरबी की ओर से ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे। इससे अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकरी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in से लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे।

चयन प्रक्रिया इस भर्ती में चयन के लिए सबसे पहले रिटेन टेस्ट का आयोजन किया जायेगा। जो अभ्यर्थी सीबीटी एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे भर्ती के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1000 मीटर की दूरी दौड़ के रूप में 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी।