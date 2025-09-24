Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप-डी फॉर्म का Application Status जारी, आवेदन की स्थिति यहां दिए लिंक से चेक करें

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:49 AM (IST)

    आरआरबी की ओर से रेलवे ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया गया है। आवेदनकर्ता तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अपने फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक करवाया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    RRB Group D Exam 2025: एप्लीकेशन स्टेटस यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 1 मार्च तक पूर्ण की गई थी। इसके बाद आरआरबी की ओर से 4 से 13 मार्च तक फॉर्म में करेक्शन करने का समय दिया गया था। अब आरआरबी ने सभी अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर जान सकते हैं कि उनका फॉर्म स्वीकार किया गया है या किसी कारणवश खारिज कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    32438 पदों के लिए हो रही भर्ती

    आरआरबी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से ग्रुप डी के अंतर्गत कुल 32438 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जायेगा।

    Application Status ऐसे करें चेक

    • आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर आपको लॉग इन बटन पर क्लिक करना है।
    • अब आपको लॉग इन डिटेल सबमिट कर अकाउंट लॉग इन करना है।
    • इसके बाद आप अपने फॉर्म की स्तिथि चेक कर सकेंगे कि फॉर्म स्वीकार हुआ है या अस्वीकार।

    RRB Group D 2025 Application Status Link

    सीबीटी एग्जाम डेट एवं पैटर्न

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में भाग लेना होगा। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जायेगा वहीं प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

    जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे भर्ती के अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1000 मीटर की दूरी दौड़ के रूप में 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी।

    महिला अभ्यर्थियों को 20 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। रनिंग में महिला उम्मीदवारों को 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होगी। शारीरिक दक्षता के लिए अभ्यर्थियों को केवल एक चांस दिया जायेगा।

    यह भी पढ़ें- Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1799 पदों के लिए आवेदन 26 सितंबर से