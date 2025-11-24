RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 27 नवंबर से होगी स्टार्ट, एग्जाम पैटर्न यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। इस परीक्षा में 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है जो परीक्षा में भाग लेंगे। एग्जाम में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए आरआरबी की ओर से एडमिट कार्ड आज डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। प्रवेश पत्र अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

एग्जाम पैटर्न यहां कर लें चेक परीक्षा में अब कुछ ही समय बचा है। अभ्यर्थी यहां से एग्जाम पैटर्न को चेक कर सकते हैं और उसी के अनुसार आगे का प्लान बना सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) माध्यम में होगा।

पेपर में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे।

पेपर में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जायेगा

प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। ऐसे में जिन प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को न आ रहे हों उन पर तुक्का लगाने से बचें।

आंसर न देने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का समय प्रदान किया जायेगा। एग्जाम डेट आरआरबी की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक होगा।

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा से होकर गुजरना होगा। इस भर्ती में लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 1000 मीटर की दूरी दौड़ के रूप में 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी।