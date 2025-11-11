RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप सिटी इंटीमेशन स्लिप आज हो सकती है जारी, एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D लेवल 1 भर्ती सीबीटी एग्जाम के लिए कभी भी एग्जाम सिटी स्लिप आज जारी हो सकती है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। सिटी इंटीमेशन स्लिप से अभ्यर्थी परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक करवाया जायेगा।

इन स्टेप्स से सिटी स्लिप कर सकेंगे डाउनलोड आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्डएवं दिया गया कैप्चा भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध? आरआरबी की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किये जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रवेश पत्र 14 या 15 नवंबर को जारी किये जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होने पर ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक आदि के माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजा जायेगा।