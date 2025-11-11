Language
    RRB Group D Admit Card 2025: आरआरबी ग्रुप सिटी इंटीमेशन स्लिप आज हो सकती है जारी, एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से ग्रुप डी के 32438 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी एग्जाम की शुरुआत 17 नवंबर से होने जा रही है जिसके लिए कभी भी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रवेश पत्र एग्जाम डेट से 4 दिन पहले जारी किये जायेंगे।

    RRB Group D Admit Card 2025 जल्द होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D लेवल 1 भर्ती सीबीटी एग्जाम के लिए कभी भी एग्जाम सिटी स्लिप आज जारी हो सकती है। सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। सिटी इंटीमेशन स्लिप से अभ्यर्थी परीक्षा शहर की डिटेल हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।
    आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक करवाया जायेगा।

    इन स्टेप्स से सिटी स्लिप कर सकेंगे डाउनलोड

    • आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्डएवं दिया गया कैप्चा भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध?

    आरआरबी की ओर से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किये जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रवेश पत्र 14 या 15 नवंबर को जारी किये जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होने पर ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक आदि के माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजा जायेगा।

    RRB Group D Exam Date 2025

    एग्जाम पैटर्न

    आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) माध्यम में संपन्न करवाया जायेगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में गणित विषय से 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न और सामान्य जागरूकता से 15 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

