RRB Group D 2025 Exam City: कभी भी जारी हो सकती है आरआरबी ग्रुप डी इंटीमेशन स्लिप, डायरेक्ट लिंक rrbcdg.gov.in पर होगा एक्टिव

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप D लेवल 1 भर्ती सीबीटी एग्जाम के लिए कभी भी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड के लिए जारी की जा सकती है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे ऑनलाइन माध्यम से सिटी स्लिप जारी होते ही आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in से लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर सकेंगे।

सिटी इंटीमेशन स्लिप द्वारा अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकेंगे और अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परीक्षा इस डेट से होगी स्टार्ट आरआरबी की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 नवंबर से लेकर दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब होंगे उपलब्ध आवेदनकर्ताओं के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे, ऐसे में उम्मीद है कि प्रवेश पत्र 14 नवंबर को जारी कर दिए जायेंगे। ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।