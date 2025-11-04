RRB: आरआरबी जेई व टेक्नीशियन भर्ती DV-ME राउंड के लिए एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर एवं टेक्नीशियन भर्ती मेडिकल टेस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन (DV/ ME) राउंड के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर एवं टेक्नीशियन भर्ती के अंतिम चरण डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल एग्जामिनेशन (ME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर या अपने रीजन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।
ध्यान रखें कि सभी अभ्यर्थियों को RRB Admit Card 2025 ऑनलाइन ही प्राप्त करना होगा, किसी भी उम्मीदवार को पर्सनल रूप से या ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
अभ्यर्थी तय समय पर अपनी उपस्थिति करें सुनिश्चित
जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं वे तय तिथि एवं समय पर निर्धारित सेंटर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। रिपोर्टिंग के दौरान अभ्यर्थियों का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जायेगा और सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आरआरबी जेई टेक्नीशियन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट नोटिस में आपको जिस भर्ती के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके LOGIN बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
भर्ती विवरण
आपको बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती के तहत 2569 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के अंतर्गत 14298 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 1092 पद, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8052 पद और टेक्नीशियन ग्रेड Workshop & PUs के लिए 5154 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
