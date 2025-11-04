RRB: आरआरबी जेई व टेक्नीशियन भर्ती DV-ME राउंड के लिए एडमिट कार्ड यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर एवं टेक्नीशियन भर्ती के अंतिम चरण डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) एवं मेडिकल एग्जामिनेशन (ME) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर या अपने रीजन की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।

ध्यान रखें कि सभी अभ्यर्थियों को RRB Admit Card 2025 ऑनलाइन ही प्राप्त करना होगा, किसी भी उम्मीदवार को पर्सनल रूप से या ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभ्यर्थी तय समय पर अपनी उपस्थिति करें सुनिश्चित जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं वे तय तिथि एवं समय पर निर्धारित सेंटर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। रिपोर्टिंग के दौरान अभ्यर्थियों का डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जायेगा और सफल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।