    RRB ALP: असिस्टेंट लोको पायलट DV एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे उपलब्ध, 13 अक्टूबर से दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होगी स्टार्ट

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    आरआरबी की ओर से सभी रेलवे जोन के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। डीवी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड 9 या 10 अक्टूबर को जारी कर दिए जायेंगे।

    RRB ALP DV schedule: 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे डीवी टेस्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 1/2024) फाइनल राउंड यानी डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। आरआरबी चंडीगढ़ की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक इस जोन के लिए 13 से 21 अक्टूबर तक डीवी टेस्ट होगा वहीं आरआरबी रांची जोन के लिए 13 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन के आयोजन किया जायेगा। अभ्यर्थी अपने जोन का शेड्यूल जानने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    डीवी टेस्ट के अगले दिन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन

    दस्तावेज सत्पापन के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को डीवी टेस्ट के अगले दिन मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। नियुक्ति के लिए मेडिकली फिट होना अनिवार्य होगा।

    सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं साथ

    उम्मीदवार डीवी टेस्ट वाले दिन आरआरबी की ओर से मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। आवेदन के समय दी गई डिटेल और डीवी के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ी पायी जाती है तो आपकी नियुक्ति रद कर दी जाएगी।

    एडमिट कार्ड इस डेट में होंगे डाउनलोड के उपलब्ध

    आरआरबी एएलपी डीवी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 इन पूर्व उपलब्ध करवाए जायेंगे। चूंकि परीक्षा 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है ऐसे में कॉल लेटर 9 या 10 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए जारी कर दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश पत्र लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आरआरबी एएलपी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदनकर्ताओं को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • जानकारी सबमिट होते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से सहायक लोको पायलट के कुल 18,799 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

