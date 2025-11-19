Language
    RPSC RAS: आरएएस भर्ती 2024 प्रथम चरण के लिए इंटरव्यू 1 से 12 दिसंबर तक होंगे आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:13 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2024 के प्रथम चरण के लिए इंटरव्यू 1 से 12 दिसंबर तक लिए जायेंगे। सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

    एजुकेशन डेस्क, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2024 के प्रथम चरण की साक्षात्कार तिथियां घोषित कर दी हैं। इस भर्ती के पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 मुख्य सूची भी जारी कर दी गई है।

    साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों व उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे।

    सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2024

    फिजिक्स डिवीजन की मुख्य सूची जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (गृह-ग्रुप 1 विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत फिजिक्स डिवीजन के पद के लिए मुख्य सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा अंतर्गत 4 अगस्त 2025 को जारी विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया गया। पात्रता जांच उपरांत विज्ञापित पद के विरुद्ध 1 अभ्यर्थी को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।

