    Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा रिजल्ट घोषित, जिले के अनुसार मेरिट लिस्ट यहां डाउनलोड

    Amit Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट होंगे।

    Rajasthan Police Result 2025 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में दो शिफ्ट में 13 और 14 सितंबर, 2025 को करवाया गया था। अब राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से इस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट जिले के अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। उम्मीदवार तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपने परिणाम की जांच कर सकते हैं।

    दिसंबर में होंगे फिजिकल टेस्ट

    जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उनको फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा अगले माह दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट किये जायेंगे। ऑफिशियल डेट की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।

    जनपद के अनुसार मेरिट लिस्ट इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    • राजस्थान पुलिस रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर कॉन्स्टेबल रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
    • अब अगले पेज पर आपको जिले के अनुसार रिजल्ट के लिंक दिखाई देंगे।
    • आप जिस जिले के हैं उसके लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लें।
    • इसके बाद आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
    • डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

    Rajasthan Police Constable Result 2025: जिले के अनुसार पीडीएफ

    Rajasthan Police Constable Result

    फिजिकल टेस्ट के लिए शारीरिक मापदंड

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए लंबाई 160 सेमी निर्धारित है। सीना बिना फुलाए 74 सेमी एवं फुलाकर 79 सेमी होना चाहिए।
    महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए एवं न्यूनतम वजन 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई 145 सेमी और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

