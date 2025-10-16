Language
    RPSC RAS Final Result: आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट जारी, कुशल ने पाया पहला स्थान, चेक करें टॉप-10 अभ्यर्थियों की लिस्ट

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    आरपीएससी की ओर से आर.ए.एस एवं आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में अजमेर के कुशल ने पहला स्थान हासिल किया है। पहले टॉप 10 पोजीशन में 3 अभ्यर्थी अजमेर, 3 अभ्यर्थी नागौर से हैं। टॉपर्स की लिस्ट आप इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    RPSC RAS Final Result 2023 यहां से करें चेक .

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर आरएएस एवं आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किये गए हैं जिसमें सफल उम्मीदवारों रोल नंबर एवं कैटेगरी दर्ज है। इस लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    2219 अभ्यर्थी हुआ चयनित

    आरपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 2219 अभ्यर्थियों ने फाइनल लिस्ट में जगह बनाई है। इसमें से अनुसूचित क्षेत्र (TSP) से 53 अभ्यर्थियों और गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) से 2,166 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    अजमेर के कुशल चौधरी ने पाया पहला स्थान

    आरपीएससी आरएएस 2023 फाइनल रिजल्ट में अजमेर के कुशल चौधरी ने राज्य में टॉप पोजीशन हासिल की है। कुशल अजमेर के डुंगरियां कलां गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले तीन स्थानों पर अजमेर के ही अभ्यर्थियों ने टॉप 3 में जगह बनाई है। टॉप-10 अभ्यर्थियों की लिस्ट आप नीचे से चेक कर सकते हैं-

    1. कुशल चौधरी अजमेर
    2. अंकिता पाराशर अजमेर
    3. परमेश्वर चौधरी अजमेर
    4. रंजन शर्मा झुंझुनूं
    5. विक्रम सिंह खिरिया नागौर
    6. राशि कुमावत जयपुर
    7. अंजनी कुमार नागौर
    8. प्रदीप सहारण हनुमानगढ़
    9. कमल चौधरी नागौर
    10. विकास सियाग बीकानेर
    रिजल्ट इन स्टेप्स से करें चेक

    • स्टेप 1: आरपीएससी आरएएस रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • स्टेप 3: अब पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

