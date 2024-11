RPSC Programmer Answer Key 2024: राजस्थान प्रोगामर एग्जाम आंसर-की रिलीज, 25 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

राजस्थान प्रोगामर एग्जाम आंसर-की राह देख रहे कैंडिडेट्स के लिए अहम सूचना है। आयोग की ओर से इस परीक्षा के लिए मॉडल आंसर-की रिली कर दी गई है। एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में किया गया था। अब उत्तरकुंजी जारी कर दी गई है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रोग्रामर एग्जाम की आंसर- की रिलीज कर दी है। आयोग ने विज्ञापन संख्या Advt. No. 13/2023-24 के तहत आयोजित होने वाले पेपर 1 और 2 के लिए मॉडल उत्तरकुंजी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर रिलीज की है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी की है। इसके मुताबिक, जारी हुई मॉडल उत्तर कुंजी पर अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई ऑब्जेक्शन है तो वे उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास 23 से 25 नवंबर, 2024 तक तक का समय दिया गया ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा। बता दें कि यह परीक्षा 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई थी। वहीं, अब मॉडल आंसर-की रिलीज कर दी गई है। इसे डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फाॅलो करके उत्तरकुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं। How to to download for Programmer Answer key 2024: राजस्थान प्रोगामर मॉडल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

राजस्थान प्रोगामर मॉडल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। अब, होमपेज पर प्रोग्रामर पेपर 1 और 2 उत्तर कुंजी 2024 लिंक पर क्लिक करें। उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब इसे जांचे और डाउनलोड करें। भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लेकर रख लें।