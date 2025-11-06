RPSC Police SI Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा

आरपीएससी की ओर से कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 09 नवंबर को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान विषय से 400 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाएगा।

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अवश्य निकाल कर रख लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित परीक्षा केंद्र में तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें और एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर और परीक्षा केंद्र के नाम की जांच अच्छे से कर लें।