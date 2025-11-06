RPSC Police SI Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा
आरपीएससी की ओर से RPSC Police SI Telecom परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 09 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार RPSC Police SI Telecom परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आरपीएससी की ओर से पुलिस एसआई टेलिकॉम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मदद के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन पर पुलिस एसआई टेलिकॉम लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस होगी परीक्षा
आरपीएससी की ओर से कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 09 नवंबर को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान विषय से 400 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन भी किया जाएगा।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अवश्य निकाल कर रख लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित परीक्षा केंद्र में तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें और एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर और परीक्षा केंद्र के नाम की जांच अच्छे से कर लें।
