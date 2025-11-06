Airforce Agniveer Vayu Result 2025: अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गय है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु की परीक्षा 25 सिंतबर को आयोजित कराई गई। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

Airforce Agniveer Vayu Result 2025 : ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

अग्निवीर वायु परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर ' Agniveer Vayu 02/2026 Result 2025 ' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करके निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन हुई थी परीक्षा इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 25 सिंतबर को आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में उम्मीदवारों से भौतिकी, गणित और अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा कुल 85 मिनट के लिए आयोजित कराई गई ती, जिसमें प्रत्येकसी उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 2500 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

रिजल्ट के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), अडैप्टबिलटी टेस्ट और मेडिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को सात मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को 10 पुशअप्स, सिट-अप्स और स्क्वाट्स भी पूरे करने होंगे।

