    NIACL AO Phase-II Result 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से करें डायरेक्ट डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    एनआईएसीएल की ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

    NIACL AO Phase-II Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एओ फेज-II परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईएसीएल की ओर से फेज-II परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर को किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट


    NIACL AO Phase-II Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    एनआईएसीएल की ओर से फेज-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एनआईएसीएल एओ फेज-II परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Result of Phase II (Main) Examination (AO Recruitment Exercise 2024-25)' लिंक पर क्लिक करें।
    • अब लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट

    इस डेट को हुई थी परीक्षा

    एनआईएसीएल की ओर से फेज-II की परीक्षा देशभर के विभन्न परीक्षा केंद्रों में 29 अक्तूबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। फेज-II की परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और संबंधित विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा दो कुल घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई गई थी। 

    सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन

    बता दें, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इंटरव्यू में शामिल होने के लिए एनआईएसीएल की ओर अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    फेज-II की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके उसमें अपने रोल नबंर की जांच अच्छे से कर लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। 

