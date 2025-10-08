RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने जनवरी से जुलाई तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट की घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई माह तक होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। आरपीएससी के मुताबिक जुलाई माह तक कुल 13 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 26 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है।

एजुकेशन डेस्क, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी की गई हैं। प्रस्तावित कार्य के क्रमानुसार प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई 2026 (रविवार) से 16 जून 2026 (मंगलवार) तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत होने वाली प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के साथ किया जाएगा।

इसके अलावा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को प्रस्तावित की गई है। प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के 500 पदों के लिए 5 हजार से अधिक तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) के 12 पदों के लिए 13 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा।

26 लाख से अधिक उम्मीदवार लेंगे परीक्षा में भाग उपरोक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई माह तक आयोजित होने वाली 10 अन्य भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही जारी की जा चुकी हैं। इस अनुसार आयोग द्वारा 7 माह के दौरान 13 हजार से अधिक विभिन्न पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर डेट वाइज आप नीचे से चेक कर सकते हैं।