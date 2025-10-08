Language
    RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने जनवरी से जुलाई तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट की घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई माह तक होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। आरपीएससी के मुताबिक जुलाई माह तक कुल 13 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 26 लाख अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है।

    RPSC Exam Calendar 2026: जनवरी से जुलाई तक होने वाली भर्तियों की डेट्स यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी की गई हैं। प्रस्तावित कार्य के क्रमानुसार प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई 2026 (रविवार) से 16 जून 2026 (मंगलवार) तक माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत होने वाली प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के साथ किया जाएगा।

    इसके अलावा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) की परीक्षा तिथि 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को प्रस्तावित की गई है।

    प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के 500 पदों के लिए 5 हजार से अधिक तथा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग) के 12 पदों के लिए 13 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा।

    26 लाख से अधिक उम्मीदवार लेंगे परीक्षा में भाग 

    उपरोक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई माह तक आयोजित होने वाली 10 अन्य भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथि भी पूर्व में ही जारी की जा चुकी हैं। इस अनुसार आयोग द्वारा 7 माह के दौरान 13 हजार से अधिक विभिन्न पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जनवरी से लेकर जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर डेट वाइज आप नीचे से चेक कर सकते हैं।

    जनवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती- 2025 और व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 11 जनवरी 2026 को शुरू होंगी। व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) की परीक्षा 15 जनवरी 2026 तक चलेगी।

    फरवरी 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती- 2025 और सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती- 2025 की परीक्षाएं 1 फरवरी 2026 को निर्धारित हैं।

    मार्च 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य) 15 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होगी।

    अप्रैल 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तिथि 5 अप्रैल 2026 है।
    • पशु चिकित्सा अधिकारी 2025 और सहायक कृषि अभियंता-2025 की परीक्षाएं 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हैं।

    मई-जून 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-2025 और प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 दोनों परीक्षाएं 31 मई 2026 को शुरू होकर 16 जून 2026 तक चलेंगी।

    जुलाई 2026 में होने वाली परीक्षाएं

    • वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक किया जाएगा।
    • कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 26 जुलाई 2026 (रविवार) और 27 जुलाई 2026 (सोमवार) को निर्धारित है।

