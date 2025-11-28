RPSC AE Pre Result 2025: राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब 15 से 18 मार्च, 2026 के बीच मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RPSC Assistant Engineer Pre परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कुल 1014 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा 28 सितंबर, 2026 को आयोजित कराई गई थी।
आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ (RPSC AE cut off list 2025) भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं।
यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट
RPSC AE Pre Result 2025: ऐसे करें असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक का रिजल्ट चेक
आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'ASST ENGINEER COMP EXAM 2024' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी मुख्य परीक्षा
असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 15 से 18 मार्च, 2026 के बीच मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल चार पेपर आोजित किए जाएंगे। पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर इंजीनियरिंग विषय पर आधारित होगा। प्रत्येक पेपर 100 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा, पेपर-3 और पेपर-4 वैकल्पिक विषय पर आधारित होगा। प्रत्येक पेपर 200 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1014 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
