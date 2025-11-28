RPSC AE Pre Result 2025: राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार RPSC Assistant Engineer Pre परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कुल 1014 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा 28 सितंबर, 2026 को आयोजित कराई गई थी।

आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ (RPSC AE cut off list 2025) भी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं। यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट

RPSC AE Pre Result 2025 : ऐसे करें असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक का रिजल्ट चेक आरपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।