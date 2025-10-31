Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RPSC 2nd Grade Score Card 2025: राजस्थान द्वितीय श्रेणी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से RPSC 2nd Grade परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देख सकते हैं। साथ ही आयोग की ओर से सब्जेक्ट वाइज अंक भी जारी किए गए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    RPSC 2nd Grade Score Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से RPSC 2nd Grade परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देख सकते हैं। बता दें, आरपीएससी की ओर से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों के अंक सब्जेक्ट वाइज जारी किए गए हैं। उम्मीदवार रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

    RPSC 2nd Grade Score Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

    आरपीएससी की ओर से RPSC 2nd Grade टीचर परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है, ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • राजस्थान द्वितीय श्रेणी परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'रिजल्ट' सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'RPSC 2nd Grade Scorecard' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें।


    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद

    राजस्थान द्वितीय श्रेणी परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ आवश्यक जानकारी की जांच अच्छे से कर लें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न हो। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तिथि व साल, सब्जेक्ट वाइज अंक, परीक्षा में प्राप्त कुल अंक आदि की जांच ध्यानपूर्वक तरीके से कर लें।

    यह भी पढ़ें: BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी ने फाइनल आंसर के साथ ओएमआर शीट की जारी, इस दिन तक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन दर्ज

     

     

     