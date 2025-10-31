RPSC 2nd Grade Score Card 2025: राजस्थान द्वितीय श्रेणी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से RPSC 2nd Grade परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी देख सकते हैं। बता दें, आरपीएससी की ओर से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे सभी विषयों के अंक सब्जेक्ट वाइज जारी किए गए हैं। उम्मीदवार रोल नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड RPSC 2nd Grade Score Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड आरपीएससी की ओर से RPSC 2nd Grade टीचर परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है, ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।