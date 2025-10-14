RPF Vacancy 2025: हर साल होगी आरपीएफ एसआई एवं कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, SSC करवाएगा परीक्षा, रेल मंत्री का एलान
रेलवे में अब प्रतिवर्ष एसआई एवं कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब इन भर्तियों का आयोजन रेलवे की बजाय एसएससी द्वारा करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब रेलवे में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं कॉन्स्टेबल के पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाएगी। इसके साथ ही इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब इन भर्तियों के लिए रेलवे की जगह परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से करवाया जायेगा। इस प्रकार से हर साल एसएससी कॉन्स्टेबल एवं एसआई का एक नया बैच तैयार करेगा।
एसआई एवं कॉन्स्टेबल पदों के लिए पात्रता
- आरपीएफ कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गयी है।
- आरपीएफ सब इंस्पेक्टर (SI) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- दोनों ही पदों के लिए ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को छूट प्रदान की जाएगी।
कैसे होगा चयन
रेलवे सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन पदों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मानक परीक्षा (PET), प्रमाण-पत्रों का संत्यापन (DV), चिकित्सा परीक्षण (ME), आदि शामिल हो सकते हैं।
इस तरीके से कर सकेंगे अप्लाई
- एसएससी द्वारा आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने पर अभ्यर्थी निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकेंगे-
- सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर सकेंगे।
- अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
यह भी पढ़ें- MP Police ASI Bharti 2025: एमपी पुलिस एएसआई, सूबेदार भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।