RPF Vacancy 2025: हर साल होगी आरपीएफ एसआई एवं कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, SSC करवाएगा परीक्षा, रेल मंत्री का एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब रेलवे में सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं कॉन्स्टेबल के पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाएगी। इसके साथ ही इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब इन भर्तियों के लिए रेलवे की जगह परीक्षा का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से करवाया जायेगा। इस प्रकार से हर साल एसएससी कॉन्स्टेबल एवं एसआई का एक नया बैच तैयार करेगा।