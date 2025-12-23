RBSE Time Table 2026: राजस्थान बोर्ड 5th 8th डेटशीट जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा
राजस्थान बोर्ड द्वारा क्लास 5th एवं 8th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के अनुसार पांचवीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार् ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान बोर्ड से कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है। डेटशीट के मुताबिक कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक वहीं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। बोर्ड की ओर से पहली बार बोर्ड एग्जाम की शुरुआत फरवरी में हो रही है।
सब्जेक्ट एवं डेट के अनुसार चेक करें पूरा टाइम टेबल
छात्र एवं अविभावक यहां से किस डेट में किस विषय की परीक्षा होगी इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
Rajasthan Board Class 5th Time Table 2026
|परीक्षा की तिथि
|विषय
|20 फरवरी 2026
|अंग्रेजी
|24 फरवरी 2026
|गणित
|26 फरवरी 2026
|हिंदी
|28 फरवरी 2026
|पर्यावरण अध्ययन
|5 मार्च 2026
|विशेष विषय
Rajasthan Board Class 8th Time Table 2026
|परीक्षा की तिथि
|विषय
|19 फरवरी 2026
|अंग्रेजी
|21 फरवरी 2026
|हिंदी
|23 फरवरी 2026
|विज्ञान
|25 फरवरी 2026
|सामाजिक विज्ञान
|27 फरवरी 2026
|गणित
|4 मार्च 2026
|तृतीय भाषा
एक शिफ्ट में होंगी परीक्षा
राजस्थान बोर्ड 5वीं एवं 8वीं क्लास में इस बार 27 लाख छात्र छात्राएं भाग लेंगे। एग्जाम का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 1:30 से 4 बजे तक रहेगी यानी की प्रश्न पत्र हल करने के लिए ढाई घंटे का समय दिया जायेगा। दिव्यांग छात्रों को पेपर हल करने के लिए 50 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।
