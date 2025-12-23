Language
    RBSE Time Table 2026: राजस्थान बोर्ड 5th 8th डेटशीट जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    राजस्थान बोर्ड द्वारा क्लास 5th एवं 8th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के अनुसार पांचवीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    Rajasthan Board 5th and 8th datesheet released

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान बोर्ड से कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है। डेटशीट के मुताबिक कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक वहीं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। बोर्ड की ओर से पहली बार बोर्ड एग्जाम की शुरुआत फरवरी में हो रही है।

    सब्जेक्ट एवं डेट के अनुसार चेक करें पूरा टाइम टेबल

    छात्र एवं अविभावक यहां से किस डेट में किस विषय की परीक्षा होगी इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
    Rajasthan Board Class 5th Time Table 2026

    परीक्षा की तिथि विषय
    20 फरवरी 2026 अंग्रेजी
    24 फरवरी 2026 गणित
    26 फरवरी 2026 हिंदी
    28 फरवरी 2026 पर्यावरण अध्ययन
    5 मार्च 2026 विशेष विषय

    Rajasthan Board Class 8th Time Table 2026

    परीक्षा की तिथि विषय
    19 फरवरी 2026 अंग्रेजी
    21 फरवरी 2026 हिंदी
    23 फरवरी 2026 विज्ञान
    25 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान
    27 फरवरी 2026 गणित
    4 मार्च 2026 तृतीय भाषा

    एक शिफ्ट में होंगी परीक्षा

    राजस्थान बोर्ड 5वीं एवं 8वीं क्लास में इस बार 27 लाख छात्र छात्राएं भाग लेंगे। एग्जाम का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 1:30 से 4 बजे तक रहेगी यानी की प्रश्न पत्र हल करने के लिए ढाई घंटे का समय दिया जायेगा। दिव्यांग छात्रों को पेपर हल करने के लिए 50 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

