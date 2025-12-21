RBSE Time Table 2026: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का टाइम टेबल (RBSE Date Sheet 2026) जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक माध्यमिक (10वीं) बोर्ड एग्जाम का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक और उच्च माध्यमिक (12वीं) बोर्ड एग्जाम 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक संपन्न करवाए जायेंगे।
एक ही शिफ्ट में संपन्न होंगी परीक्षाएं
राजस्थान बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक ही शिफ्ट में करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 8:45 से लेकर 11:45 तक रहेगी। हालांकि, मूकबधिर स्टूडेंट्स को एक घंटा अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।
विषय एवं तिथि के अनुसार टाइम टेबल करें चेक
छात्र यहां से किस डेट में किस विषय की परीक्षा होगी उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे टाइम टेबल के लिंक पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
RBSE Class 10 Time Table 2026
|परीक्षा की तिथि
|विषय एवं कोड
|12 फरवरी 2026
|अंग्रेजी (02)
|13 फरवरी 2026
|अंतराल
|14 फरवरी 2026
|ऑटोमोटिव (101)/ सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/ स्वास्थ्य देखभाल (103) / सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (IT &ITes)(104), फुटकर बिकी (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) / निजी सुरक्षा (107) / अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (108) / इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/ कृषि (110) / प्लम्बर (111) / टेलिकॉम (112) / बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/ कन्स्ट्रक्शन (114) / फूड प्रोसेसिंग(115)
|15 फरवरी 2026
|रविवार अवकाश
|16 फरवरी 2026
|अंतराल
|17 फरवरी 2026
|सामाजिक विज्ञान (08)
|18 फरवरी 2026
|अंतराल
|19 फरवरी 2026
|हिन्दी (01)
|20 फरवरी 2026
|अंतराल
|21 फरवरी 2026
|विज्ञान (07)
|22 फरवरी 2026
|रविवार अवकाश
|23 फरवरी 2026
|अंतराल
|24 फरवरी 2026
|गणित (09)
|25 फरवरी 2026
|अंतराल
|26 फरवरी 2026
|संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम्) (95/1)
|27 फरवरी 2026
|तृतीय भाषा- संस्कृत (71) / उर्दू (72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी (75)
|28 फरवरी 2026
|संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम्) (95/2)
RBSE Class 12 Time Table 2026
|एग्जाम डेट
|सब्जेक्ट/ कोड
|12 फरवरी 2026
|मनोविज्ञान (19)
|13 फरवरी 2026
|अंग्रेजी अनिवार्य (02)
|14 फरवरी 2026
|लोक प्रशासन (06)
|15 फरवरी 2026
|रविवार अवकाश
|16 फरवरी 2026
|भूगोल (14)/ लेखाशास्त्र (30) / भौतिक विज्ञान (40)
|17 फरवरी 2026
|कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (04)
|18 फरवरी 2026
|संस्कृत साहित्य (12) / संस्कृत वाङ्मय (94)
|19 फरवरी 2026
|पर्यावरण विज्ञान (61)
|20 फरवरी 2026
|हिन्दी अनिवार्य (01)
|21 फरवरी 2026
|दर्शन शास्त्र (85) / सामान्य विज्ञान (56)
|22 फरवरी 2026
|रविवार अवकाश
|23 फरवरी 2026
|राजनीति विज्ञान (11)/ भूविज्ञान (43)/ कृषि विज्ञान (84)
|24 फरवरी 2026
|चित्रकला (17)
|25 फरवरी 2026
|गणित (15)
|26 फरवरी 2026
अंग्रेजी साहित्य (20) /टंकण लिपि (हिन्दी) (34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09.00 बजे प्रारंभ किया जाये।)
|27 फरवरी 2026
ऋग्वेद (44) / शुक्ल यजुर्वेद (45)/ कृष्ण यजुर्वेद (46) / सामवेद (47) /अथर्ववेद (48) / न्याय दर्शन (49) /वेदान्त दर्शन (50) / मीमांसा दर्शन (51) / जैन दर्शन (52)/ निम्बार्क दर्शन (53) / वल्लभ दर्शन (54)/ सामान्य दर्शन (55) / रामानन्द दर्शन (57) / व्याकरण शास्त्र (86) / साहित्य शास्त्र (87) / पुराणेतिहास (88) धर्मशास्त्र (89) /ज्योतिष शास्त्र (90) / सामुद्रिक शास्त्र (91) / वास्तुविज्ञान (92) /पौरोहित्य शास्त्र (93)
|28 फरवरी 2026
|अर्थशास्त्र (10)/ शीघ्र लिपि-हिन्दी (32)/ शीघ्र-लिपि अंग्रेजी (33) / कृषि जीव विज्ञान (39)/ जीव विज्ञान (42)
|1 मार्च 2026
|रविवार अवकाश
|2 मार्च 2026
|होलिका दहन
|3 मार्च 2026
|होली
|4 मार्च 2026
|इतिहास (13) / व्यवसाय अध्ययन (31)/ कृषि रसायन विज्ञान (38)/ रसायन विज्ञान (41)
|5 मार्च 2026
|कंठसंगीत (16) / नृत्य कथक (59) / वाद्य संगीत [(तबला-63), (पखावज-64), (सितार-65), (सरोद-66), (वायलिन-67), (दिलरुबा 68), (बांसुरी-69), (गिटार- 70)]
|6 मार्च 2026
|ऑटोमोटिव (101) /सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/ स्वास्थ्य देखभाल (103)/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएँ (IT &ITes)(104) /फुटकर बिक्री (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (ट्रेवल एंड ट्यूरिज्म) (106) /अरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (108)/ इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (इलैक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स) (109) /कृषि (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली) (110) / प्लम्बर (111) / टेलीकॉम (112)/ बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/ कन्स्ट्रक्शन (114) /फूड प्रोसेसिंग(115)
|7 मार्च 2026
|समाजशास्त्र (29)
|8 मार्च 2026
|रविवार अवकाश
|9 मार्च 2026
|गृह विज्ञान (18)
|10 मार्च 2026
|हिन्दी साहित्य (21)/ उर्दू साहित्य (22) /सिन्धी साहित्य (23) / गुजराती साहित्य (24) / पंजाबी साहित्य (25)/ राजस्थानी साहित्य (26) / फारसी (27)/ प्राकृत भाषा (28)/ टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09.00 बजे प्रारम्भ किया जाये।)
|11 मार्च 2026
|शारीरिक शिक्षा (60)
मूक बधिर स्टूडेंट्स का टाइम टेबल
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे सभी छात्रों के प्रवेश पत्र उनके संबंधित स्कूल में परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व भेज दिए जायेंगे। स्टूडेंट्स प्रवेश पत्र आते ही अपने स्कूल में क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर पायेंगे।
