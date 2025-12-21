RBSE Time Table 2026: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की डेटशीट

एग्जाम डेट सब्जेक्ट/ कोड

12 फरवरी 2026 मनोविज्ञान (19)

13 फरवरी 2026 अंग्रेजी अनिवार्य (02)

14 फरवरी 2026 लोक प्रशासन (06)

15 फरवरी 2026 रविवार अवकाश

16 फरवरी 2026 भूगोल (14)/ लेखाशास्त्र (30) / भौतिक विज्ञान (40)

17 फरवरी 2026 कम्प्यूटर विज्ञान (03) / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिसेस (04)

18 फरवरी 2026 संस्कृत साहित्य (12) / संस्कृत वाङ्मय (94)

19 फरवरी 2026 पर्यावरण विज्ञान (61)

20 फरवरी 2026 हिन्दी अनिवार्य (01)

21 फरवरी 2026 दर्शन शास्त्र (85) / सामान्य विज्ञान (56)

22 फरवरी 2026 रविवार अवकाश

23 फरवरी 2026 राजनीति विज्ञान (11)/ भूविज्ञान (43)/ कृषि विज्ञान (84)

24 फरवरी 2026 चित्रकला (17)

25 फरवरी 2026 गणित (15)

26 फरवरी 2026 अंग्रेजी साहित्य (20) /टंकण लिपि (हिन्दी) (34) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09.00 बजे प्रारंभ किया जाये।)

27 फरवरी 2026 ऋग्वेद (44) / शुक्ल यजुर्वेद (45)/ कृष्ण यजुर्वेद (46) / सामवेद (47) /अथर्ववेद (48) / न्याय दर्शन (49) /वेदान्त दर्शन (50) / मीमांसा दर्शन (51) / जैन दर्शन (52)/ निम्बार्क दर्शन (53) / वल्लभ दर्शन (54)/ सामान्य दर्शन (55) / रामानन्द दर्शन (57) / व्याकरण शास्त्र (86) / साहित्य शास्त्र (87) / पुराणेतिहास (88) धर्मशास्त्र (89) /ज्योतिष शास्त्र (90) / सामुद्रिक शास्त्र (91) / वास्तुविज्ञान (92) /पौरोहित्य शास्त्र (93)

28 फरवरी 2026 अर्थशास्त्र (10)/ शीघ्र लिपि-हिन्दी (32)/ शीघ्र-लिपि अंग्रेजी (33) / कृषि जीव विज्ञान (39)/ जीव विज्ञान (42)

1 मार्च 2026 रविवार अवकाश

2 मार्च 2026 होलिका दहन

3 मार्च 2026 होली

4 मार्च 2026 इतिहास (13) / व्यवसाय अध्ययन (31)/ कृषि रसायन विज्ञान (38)/ रसायन विज्ञान (41)

5 मार्च 2026 कंठसंगीत (16) / नृत्य कथक (59) / वाद्य संगीत [(तबला-63), (पखावज-64), (सितार-65), (सरोद-66), (वायलिन-67), (दिलरुबा 68), (बांसुरी-69), (गिटार- 70)]

6 मार्च 2026 ऑटोमोटिव (101) /सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/ स्वास्थ्य देखभाल (103)/सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएँ (IT &ITes)(104) /फुटकर बिक्री (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (ट्रेवल एंड ट्यूरिज्म) (106) /अरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (108)/ इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (इलैक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स) (109) /कृषि (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली) (110) / प्लम्बर (111) / टेलीकॉम (112)/ बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/ कन्स्ट्रक्शन (114) /फूड प्रोसेसिंग(115)

7 मार्च 2026 समाजशास्त्र (29)

8 मार्च 2026 रविवार अवकाश

9 मार्च 2026 गृह विज्ञान (18)

10 मार्च 2026 हिन्दी साहित्य (21)/ उर्दू साहित्य (22) /सिन्धी साहित्य (23) / गुजराती साहित्य (24) / पंजाबी साहित्य (25)/ राजस्थानी साहित्य (26) / फारसी (27)/ प्राकृत भाषा (28)/ टंकण लिपि (अंग्रेजी) (35) (टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 09.00 बजे प्रारम्भ किया जाये।)