    RBSE 10th Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड माध्यमिक टाइम टेबल जारी, सब्जेक्ट वाइज जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:54 AM (IST)

    राजस्थान बोर्ड की ओर से माध्यमिक (10th) बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट (RBSE Class 10th Board Date Sheet 2026) जारी हो गई है। टाइम टेबल के मुताबिक परीक ...और पढ़ें

    Rajasthan Board Secondary Time Table 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) की ओर से दसवीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल (RBSE 10th Time Table 2026) जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक (10th) बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। पहला पेपर अंग्रेजी विषय का वहीं अंतिम पेपर संस्कृत (द्वितीय प्रश्न पत्र) का आयोजित होगा। 

    सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें पूरी डेटशीट 

     बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के लिए किस दिन किस विषय की परीक्षा आयोजित होगी उसकी पूरी डिटेल नीचे टेबल में दी जा रही है। छात्र डेट एवं विषय के अनुसार अपनी परीक्षा तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं। 

    Rajasthan Board Time Table 2026 Class 10 

    परीक्षा की तिथि विषय एवं कोड
    12 फरवरी 2026 अंग्रेजी (02)
    13 फरवरी 2026 अंतराल
    14 फरवरी 2026 ऑटोमोटिव (101)/ सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/ स्वास्थ्य देखभाल (103) / सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (IT &ITes)(104), फुटकर बिकी (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) / निजी सुरक्षा (107) / अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (108) / इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/ कृषि (110) / प्लम्बर (111) / टेलिकॉम (112) / बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/ कन्स्ट्रक्शन (114) / फूड प्रोसेसिंग(115)
    15 फरवरी 2026 रविवार अवकाश
    16 फरवरी 2026 अंतराल
    17 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान (08)
    18 फरवरी 2026 अंतराल
    19 फरवरी 2026 हिन्दी (01)
    20 फरवरी 2026 अंतराल
    21 फरवरी 2026 विज्ञान (07)
    22 फरवरी 2026 रविवार अवकाश
    23 फरवरी 2026 अंतराल
    24 फरवरी 2026 गणित (09)
    25 फरवरी 2026 अंतराल
    26 फरवरी 2026 संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम्) (95/1)
    27 फरवरी 2026 तृतीय भाषा- संस्कृत (71) / उर्दू (72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी (75)
    28 फरवरी 2026 संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम्) (95/2)

    Rajasthan Board 10th Time Table 2026 PDF Link

    मूकबधिर छात्रों का टाइम टेबल rbse mook badhir 10th time table 2026

     

    1 शिफ्ट में आयोजित होंगी परीक्षाएं 

    छात्रों की जानकारी के लिए बता दें 10वीं की परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक रहेगी। एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले स्कूलों में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद छात्र स्कूल में क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। 

