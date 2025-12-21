RBSE 10th Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड माध्यमिक टाइम टेबल जारी, सब्जेक्ट वाइज जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) की ओर से दसवीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल (RBSE 10th Time Table 2026) जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक (10th) बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। पहला पेपर अंग्रेजी विषय का वहीं अंतिम पेपर संस्कृत (द्वितीय प्रश्न पत्र) का आयोजित होगा।

सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें पूरी डेटशीट बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के लिए किस दिन किस विषय की परीक्षा आयोजित होगी उसकी पूरी डिटेल नीचे टेबल में दी जा रही है। छात्र डेट एवं विषय के अनुसार अपनी परीक्षा तैयारियों को पुख्ता कर सकते हैं।

Rajasthan Board Time Table 2026 Class 10 परीक्षा की तिथि विषय एवं कोड 12 फरवरी 2026 अंग्रेजी (02) 13 फरवरी 2026 अंतराल 14 फरवरी 2026 ऑटोमोटिव (101)/ सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/ स्वास्थ्य देखभाल (103) / सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं (IT &ITes)(104), फुटकर बिकी (105)/ ट्यूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी (106) / निजी सुरक्षा (107) / अपैरल मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (108) / इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/ कृषि (110) / प्लम्बर (111) / टेलिकॉम (112) / बैंकिंग फाईनेंशियल सर्विस एण्ड इन्श्योरेंस (113)/ कन्स्ट्रक्शन (114) / फूड प्रोसेसिंग(115) 15 फरवरी 2026 रविवार अवकाश 16 फरवरी 2026 अंतराल 17 फरवरी 2026 सामाजिक विज्ञान (08) 18 फरवरी 2026 अंतराल 19 फरवरी 2026 हिन्दी (01) 20 फरवरी 2026 अंतराल 21 फरवरी 2026 विज्ञान (07) 22 फरवरी 2026 रविवार अवकाश 23 फरवरी 2026 अंतराल 24 फरवरी 2026 गणित (09) 25 फरवरी 2026 अंतराल 26 फरवरी 2026 संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्रम्) (95/1) 27 फरवरी 2026 तृतीय भाषा- संस्कृत (71) / उर्दू (72) / गुजराती (73) / सिन्धी (74) / पंजाबी (75) 28 फरवरी 2026 संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्रम्) (95/2) Rajasthan Board 10th Time Table 2026 PDF Link मूकबधिर छात्रों का टाइम टेबल