एजुकेशन डेस्क। RBSE 8th Result 2023: राजस्थान बोर्ड आठवीं रिजल्ट का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। परीक्षार्थी लंबे समय से अपने नतीजों की राह देख रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि बोर्ड जल्द ही नतीजों का एलान करेगा। हालांकि, अभी तक राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ( Rajasthan Board of Secondary Education, RBSE) की ओर से कोई सूचना नहीं रिलीज की है। हालांकि, संभावना यही है कि नतीजों का एलान जल्द किया जाएगा लेकिन असल में किस तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर ही विजिट करना होगा। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राजस्थान बोर्ड 8वीं रिजल्ट का इंतजार लगभग 13 लाख छात्र-छात्राओं को है। वहीं, स्टूडेंट्स और पैरेंट्स की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फाॅलो करके स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं।

RBSE 8th Result 2023: आरबीएसई 8वीं रिजल्ट चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेपस



आरबीएसई 8वीं रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स कोआरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। अब उस लिंक का चयन करें- “RBSE 8वीं कक्षा का परिणाम 2023 पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आरबीएसई 8वीं कक्षा का परिणाम 2023 डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसके बाद आरबीएसई 8वीं कक्षा के परिणाम 2023 का प्रिंटआउट डाउनलोड करें और लेकर रख लें।

RBSE 8th Result 2023 via SMS: How to Check: राजस्थान बोर्ड 8वीं रिजल्ट SMS से भी कर सकते हैं चेक

सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने फोन पर एसएमएस ऐप खोलें। अब परिणाम (स्पेस) RAJ8 (स्पेस) रोल नंबर" टाइप करें और इसे 56263 पर भेजें। इसके बाद आप उसी पर अपना राजस्थान 8वीं कक्षा का परिणाम 2023 प्राप्त करेंगे।

