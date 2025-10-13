RBI Grade B Admit Card 2025 Link: आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही अपना प्रवेश पत्र आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। RBI Grade B Hall Ticket 2025 डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

18 एवं 19 अक्टूबर को होगी परीक्षा आरबीआई की ओर से ऑफिसर ग्रेड B General पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को करवाया जायेगा वहीं ऑफिसर ग्रेड B DEPR और ऑफिसर ग्रेड B DSIM के लिए परीक्षा 19 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

इसके बाद करेंट वैकेंसीज में जाकर कॉल लेटर पर क्लिक करें।

अब नए पेज पर आपको जिस पद के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। RBI Grade B Admit Card 2025 Download Link

भर्ती विवरण आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से पदानुसार ऑफिसर ग्रेड B General के लिए 83 पद, ऑफिसर ग्रेड B DEPR के लिए 17 पद और ऑफिसर ग्रेड B DSIM के लिए 20 पद आरक्षित हैं।