RBI Grade B Admit Card 2025 Link: आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में करें डाउनलोड
आरबीआई की ओर से ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती फेज 1 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 18 एवं 19 अक्टूबर 2025 को करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही अपना प्रवेश पत्र आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। RBI Grade B Hall Ticket 2025 डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
18 एवं 19 अक्टूबर को होगी परीक्षा
आरबीआई की ओर से ऑफिसर ग्रेड B General पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को करवाया जायेगा वहीं ऑफिसर ग्रेड B DEPR और ऑफिसर ग्रेड B DSIM के लिए परीक्षा 19 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- इसके बाद करेंट वैकेंसीज में जाकर कॉल लेटर पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर आपको जिस पद के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
भर्ती विवरण
आपको बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से पदानुसार ऑफिसर ग्रेड B General के लिए 83 पद, ऑफिसर ग्रेड B DEPR के लिए 17 पद और ऑफिसर ग्रेड B DSIM के लिए 20 पद आरक्षित हैं।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में चयनित होने के सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम का आयोजन किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इसमें निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मेंस एग्जाम में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को अंतिम चरण पर्सनल इंटरव्यू में भाग लेना होगा। सभी चरणों ने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
