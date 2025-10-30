RBI Grade A, B Result 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड-ए और बी परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
आरबीआई की ओर से आज यानी 30 अक्टूबर को ग्रेड-ए और ग्रेड-बी स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड-बी (ऑफिसर व मैनेजर) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदावर इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आरबीआई की ओर से विभिन्न पदों के लिए रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।
RBI Grade A, B Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
आरबीआई की ओर से ग्रेड-बी (ऑफिसर व मैनेजर) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर व विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक क्लिक करें।
- इसके बाद आपने जिस पद के लिए परीक्षा दी है उस पद से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
आरबीआई की ओर से विभिन्न पदों के लिए स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त, 2025 को किया गया था। आरबीआई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को जल्ह ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
इतने उम्मीदवारों का होगा चयन
आरबीआई की ओर से ग्रेड-बी (ऑफिसर व मैनेजर) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए के कुल 28 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें लीगल ऑफिसर के पांच पद, मैनेजर (टेक्नीशियन सिविल) के 6 पद, मैनेजर (टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल) के 4 पद, असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा) के 3 पद और असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी) के लिए कुल 10 पद आरक्षित किए गए हैं।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए रोल नंबर की जांच अच्छे से कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
