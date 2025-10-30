RBI Grade A, B Result 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड-ए और बी परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ग्रेड-बी (ऑफिसर व मैनेजर) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदावर इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आरबीआई की ओर से विभिन्न पदों के लिए रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।