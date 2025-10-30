CSIR NET Dec 2025: सीएसआईआर नेट करेक्शन विंडो ओपन, जानें किन फील्ड्स में किया जा सकता है त्रुटि-सुधार

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक पूर्ण की गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है और आवेदन करते समय त्रुटि हो गई है उनके लिए एनटीए की ओर से करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है जो 1 नवंबर रात्रि 11:50 तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

किन फील्ड्स में किया जा सकेगा त्रुटि सुधार एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदनकर्ता नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो (इमेज अपलोड), हस्ताक्षर (इमेज अपलोड), स्नातक विवरण, स्नातकोत्तर विवरण, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी और उप-श्रेणी/ दिव्यांगजन में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी सेक्शन में भी चेंजमेंट कर सकते हैं।

सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ध्यान रखें कि फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल एवं एड्रेस (परमानेंट या प्रिजेंट) नहीं बदल सकते हैं।

इन स्टेप्स को फॉलो कर किया जा सकता है करेक्शन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर विजिट करें।

होम पेज पर Candidate Activity में Correction Window for Joint CSIR UGC NET December 2025 पर क्लिक करें।

अब अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करें और जिन फील्ड्स में संशोधन करना चाहते हैं उस में बदलाव करें।

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें। CSIR UGC NET December 2025 Correction Window