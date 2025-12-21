Language
    Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट PDF यहां करें डाउनलोड, सफल कैंडिडेट्स कल से भर पाएंगे स्क्रूटिनी फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को 22 से 28 दिसंबर तक स्क्रूटिनी फॉर्म भरना होगा। फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से SSO ...और पढ़ें

    Rajasthan VDO Merit List PDF 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती रिजल्ट (RSSB VDO Result 2025) घोषित कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

    सफल अभ्यर्थियों को भरना होगा स्क्रूटिनी फॉर्म

    आपको बता दें कि इस भर्ती के जरिये कुल 850 पदों पर नियुक्तियां की जानी है जिसके लिए 2 गुणा अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों को स्क्रूटिनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। RSSB VDO Scrutiny Form कल यानी 22 दिसंबर से SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हो जायेगा। सभी सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 दिसंबर 2025 निर्धारित है।

    मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड

    • राजस्थान वीडीओ रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद आपको पटवारी भर्ती रिजल्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद स्क्रीन पर PDF ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें और इसमें अपनी डिटेल चेक करके परिणाम की जांच कर लें।
    • मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, मार्क्स, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर एवं कैटेगरी आदि दर्ज है।

    Rajasthan VDO Merit List 2025 PDF

    रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी

    नतीजे जारी होने के साथ ही आरएसएसबी की ओर से कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। आप नीचे इमेज से वर्ग के अनुसार कटऑफ चेक कर सकते हैं।

    Rajasthan VDO cutoff

    Rajasthan VDO cut off

    अभ्यर्थियों को बता दें कि DV के लिए डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जो उम्मीदवार इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उन्हें ही अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह प्रदान की जाएगी।

