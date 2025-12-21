Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान वीडीओ मेरिट लिस्ट PDF यहां करें डाउनलोड, सफल कैंडिडेट्स कल से भर पाएंगे स्क्रूटिनी फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती रिजल्ट (RSSB VDO Result 2025) घोषित कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

सफल अभ्यर्थियों को भरना होगा स्क्रूटिनी फॉर्म आपको बता दें कि इस भर्ती के जरिये कुल 850 पदों पर नियुक्तियां की जानी है जिसके लिए 2 गुणा अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट हुए सभी अभ्यर्थियों को स्क्रूटिनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। RSSB VDO Scrutiny Form कल यानी 22 दिसंबर से SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हो जायेगा। सभी सफल अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके स्क्रूटिनी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 दिसंबर 2025 निर्धारित है।