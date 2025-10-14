Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट कब होगा जारी, चेक करें अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में दो शिफ्ट में 13 और 14 सितंबर, 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद पुलिस विभाग की ओर से आंसर की जारी की गई जिस पर 21 से 23 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी किये जायेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सफल अभ्यर्थी फिजिकल के लिए होंगे क्वालीफाई जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त करेंगे उन उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो उम्मीदवार अंतिम लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 9617 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।