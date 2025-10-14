Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट कब होगा जारी, चेक करें अपडेट
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग की ओर से इस भर्ती के लिए प्रोविजनल आंसर की पिछले महीने ही जारी की जा चुकी है। जो अभ्यर्थी रिटेन टेस्ट में सफल होंगे वे फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में दो शिफ्ट में 13 और 14 सितंबर, 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद पुलिस विभाग की ओर से आंसर की जारी की गई जिस पर 21 से 23 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी किये जायेंगे।
सफल अभ्यर्थी फिजिकल के लिए होंगे क्वालीफाई
जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त करेंगे उन उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन का आयोजन होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो उम्मीदवार अंतिम लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 9617 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
- राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस भी जिले का रिजल्ट चेक करना है उस पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
- अब आप इसमें अपना नाम, रोल नंबर एवं पिता का नाम चेक कर सकेंगे।
फिजिकल के लिए शारीरिक मापदंड
इस भर्ती में चयनित होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए लंबाई 160 सेमी निर्धारित है। सीना बिना फुलाए 74 सेमी एवं फुलाकर 79 सेमी होना चाहिए।
महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए एवं न्यूनतम वजन 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई 145 सेमी और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
