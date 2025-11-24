Language
    Rajasthan Police Constable: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, PET दिसंबर में होंगे संपन्न

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए फिजिकल टेस्ट का आयोजन दिसंबर के दूसरे सप्ताह से किया जाना है, ऐसे में पीईटी के लिए सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

    Rajasthan Police Constable Physical Admit Card 2025

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राज्य पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। जिन भी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उनको चयनित होने के लिए अगले राउंड फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में शामिल होना होगा। विभाग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक फिजिकल टेस्ट का आयोजन दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से किया जायेगा।

    फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी

    जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है अब उनके लिए फिजिकल में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे। प्रवेश पत्र कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को तय तिथि पर निर्धारित सेंटर पर पीईटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
    • होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद यूजरनेम, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
    • अब एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
    Rajasthan Police Constable Result

    फिजिकल टेस्ट के लिए योग्यता एवं मापदंड

    राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फिजिकल में सफल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 एवं फुलाकर 86 सेमी होना चाहिए। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए लंबाई 160 सेमी निर्धारित है। सीना बिना फुलाए 74 सेमी एवं फुलाकर 79 सेमी होना चाहिए।
    महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए एवं न्यूनतम वजन 47.5 किलोग्राम होना आवश्यक है। बारां जिले के सहरिया आदिम जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई 145 सेमी और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम निर्धारित है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

