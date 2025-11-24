Rajasthan Police Constable: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल फिजिकल एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, PET दिसंबर में होंगे संपन्न

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राज्य पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। जिन भी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उनको चयनित होने के लिए अगले राउंड फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया में शामिल होना होगा। विभाग की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक फिजिकल टेस्ट का आयोजन दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से किया जायेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है अब उनके लिए फिजिकल में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी किये जायेंगे। प्रवेश पत्र कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को तय तिथि पर निर्धारित सेंटर पर पीईटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।