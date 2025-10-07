Rajasthan Patwari Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान पटवारी रिजल्ट, RSSB अध्यक्ष अलोक राज ने साझा की डिटेल
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अध्यक्ष अलोक राज की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक आरएसएसबी पटवारी रिजल्ट डेट की घोषणा दीपावली के बाद की जा सकती है। ऐसे में अनुमान है कि परिणाम इस माह के अंत में या नवंबर माह में घोषित किया जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3075 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था जिसमें 6.76 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी की जा चुकी है। अब सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो इस माह के अंत में या अगले माह में जारी किया जा सकता है।
RSSB अध्यक्ष अलोक राज ने रिजल्ट पर साझा की डिटेल
राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) के अध्यक्ष अलोक राज ने जानकारी दी है कि इस परीक्षा के लिए बहुत से ऑब्जेक्शन दर्ज किये गए हैं जिनका निराकरण किया जायेगा। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन पर भी किया किया जाना है। ऐसे में रिजल्ट डेट की जानकारी दीपावली के बाद ही साझा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि रिजल्ट जल्द ही जारी करने की कोशिश की जाएगी।
रिजल्ट के साथ ही कटऑफ भी होगा जारी
आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इस लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम एवं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3075 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
कहां और कैसे चेक कर पाएंगे परिणाम
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर ही जारी किया जायेगा, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।
रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स
- राजस्थान पटवारी रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट rssb.rajasthan.gov.in करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद लॉग इन डिटेल (एप्लीकेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ) दर्ज करके सबमिट करना। होगा
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे।
आपको बता दें कि राजस्थान पटवारी भर्ती एग्जाम 17 अगस्त 2025 को राज्य के 38 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न करवाई गई थी।
