Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट कब और कहां कर सकेंगे चेक, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। कुछ दिन पूर्व ही राजस्थान पटवारी भर्ती रिजल्ट पर कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) के अध्यक्ष अलोक राज ने जानकारी दी है कि इस परीक्षा के लिए बहुत से ऑब्जेक्शन दर्ज किये गए हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन पर भी काम किया किया जाना है। ऐसे में रिजल्ट डेट दीपावली के बाद घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीद है की नतीजे इस माह के अंत में या अगले माह में जारी किये जा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नतीजों के साथ आएगा कटऑफ आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी इस लिस्ट में जगह प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम एवं फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3075 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।