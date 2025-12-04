Rajasthan Jail Prahari admit card 2025: राजस्थान जेल प्रहरी पीईटी और पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान जेल प्रहरी की फिजिकल परीक्षा (PET/PST) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार राजस्थान जेल प्रहरी की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और फिजिकल टेस्ट में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट jail.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

राजस्थान जेल प्रहरी फिजिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 04 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jail.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

अब 'Rajasthan Jail Prahari admit card 2025' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा राजस्थान जेल प्रहरी पीईटी और पीएसटी परीक्षा 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। बता दें, फिजिकल टेस्ट कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में संचालित की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें। अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पीईटी और पीएसटी पैटर्न शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर 5 किमी दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 35 मिनट में 5 किमी दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं उम्मीदवारों की ऊंचाई 152 सेमी निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

