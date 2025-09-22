राजस्थान ग्रेड-4 कर्मचारी परीक्षा आंसर की जल्द हो सकती है जारी, सही शिफ्ट के Question Paper यहां से करें डाउनलोड

आरएसएसबी की ओर से ग्रेड 4 कर्मचारी भर्ती के लिए सभी शिफ्ट के Question Paper डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जल्द ही चयन बोर्ड की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। परीक्षा में कुल 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2025 का आयोजन तीन दिनों- 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 शिफ्ट में करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रोविजनल आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों में उस पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकेगी।

सभी शिफ्ट के प्रश्न पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध आरएसएसबी की ओर से सभी 6 शिफ्ट के प्रश्न पत्र ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उम्मीदवार क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan Grade 4 Exam Question Paper 2025 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने लिया परीक्षा में भाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की ओर से X पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख अभ्यर्थियों भाग लिया था। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये गए अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें सराहा भी है।