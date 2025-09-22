राजस्थान ग्रेड-4 कर्मचारी परीक्षा आंसर की जल्द हो सकती है जारी, सही शिफ्ट के Question Paper यहां से करें डाउनलोड
आरएसएसबी की ओर से ग्रेड 4 कर्मचारी भर्ती के लिए सभी शिफ्ट के Question Paper डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जल्द ही चयन बोर्ड की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। परीक्षा में कुल 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सीधी भर्ती 2025 का आयोजन तीन दिनों- 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 शिफ्ट में करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रोविजनल आंसर की द्वारा अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो तय तिथियों में उस पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकेगी।
सभी शिफ्ट के प्रश्न पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध
आरएसएसबी की ओर से सभी 6 शिफ्ट के प्रश्न पत्र ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उम्मीदवार क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Grade 4 Exam Question Paper 2025
21.17 लाख अभ्यर्थियों ने लिया परीक्षा में भाग
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की ओर से X पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस परीक्षा में 85.9% यानि 21.17 लाख अभ्यर्थियों भाग लिया था। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये गए अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें सराहा भी है।
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, इस परीक्षा को 19 से 21 सितंबर तक 38 जिलों में आयोजित किया गया। 85.9% यानि 21.17 लाख कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी। बेहद संतोषजनक उपस्थिति थी। कैंडिडेट्स ने अच्छे अनुशासन और पूर्ण सहयोग का उदाहरण पेश किया जो काबिले तारीफ है। Well done all! pic.twitter.com/8zLSggMrUz— Alok Raj (@alokrajRSSB) September 21, 2025
आंसर की कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
- आरएसएसबी की ओर से आंसर की जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
- अब आप इसके द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।
फाइनल आंसर की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट
जो भी अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे उनका निराकरण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा और फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। अंतिम आंसर की के आधार पर ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जायेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 53749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
