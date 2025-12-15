Rajasthan CHO Result 2025: RSSB आज जारी करेगा राजस्थान एनएचएम सीएचओ रिजल्ट, एक क्लिक में कर पाएंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) भर्ती का रिजल्ट आज यानी 15 दिसंबर को घोषित कर दिया जायेगा। रिजल्ट के के बारे में बोर्ड RSSB के अध्यक्ष अलोक राज ने सोशल मीडिया X हैंडल पर ट्वीट कर जानकारी दी है। सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर की जाएगी जहां से आप अपने नतीजे चेक कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी।