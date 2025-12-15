Rajasthan CHO Result 2025: RSSB आज जारी करेगा राजस्थान एनएचएम सीएचओ रिजल्ट, एक क्लिक में कर पाएंगे चेक
राजस्थान एनएचएम सीएचओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया जायेगा। परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होगा। मेरिट लिस्ट में सफ ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) भर्ती का रिजल्ट आज यानी 15 दिसंबर को घोषित कर दिया जायेगा। रिजल्ट के के बारे में बोर्ड RSSB के अध्यक्ष अलोक राज ने सोशल मीडिया X हैंडल पर ट्वीट कर जानकारी दी है। सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर की जाएगी जहां से आप अपने नतीजे चेक कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी।
पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा परिणाम
आरएसएसबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया जायेगा। मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर व अन्य डिटेल दर्ज होगी। जिन अभ्यर्थियों को इस लिस्ट में जगह मिलेगी केवल वे ही भर्ती के लिए सफल माने जायेंगे।
इन स्टेप्स से चेक कर सकेंगे रिजल्ट
- राजस्थान सीएचओ रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर सीएचओ रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके परिणाम की जांच कर पाएंगे।
भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें। रिजल्ट जारी होते ही इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
