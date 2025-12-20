Rajasthan Board 12th Date sheet 2026: राजस्थान कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट हुई जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

परीक्षा का नाम परीक्षा तिथि

मनोविज्ञान 12 फरवरी, 2026

अंग्रेजी 13 फरवरी, 2026

लोक प्रशासन 14 फरवरी, 2026

भूगोल, लेखाशास्त्र, भौतिकी 16 फरवरी, 2026

कंप्यूटर विज्ञान/इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस 17 फरवरी, 2026

संस्कृत साहित्य, संस्कृत वांगमय 18 फरवरी, 2026

पर्यावरण विज्ञान 19 फरवरी, 2026

हिंदी (अनिवार्य) 20 फरवरी, 2026

दर्शनशास्त्र, सामान्य विज्ञान 21 फरवरी, 2026

राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान, कृषि विज्ञान 23 फरवरी, 2026

चित्रकला 24 फरवरी 2026

गणित 25 फरवरी 2026

अंग्रेजी साहित्य, टाइपिंग (हिंदी) 26 फरवरी 2026

ऋगवेद/शुक्ल यजुर्वेद/कृष्ण यजुर्वेद/सामवेद/अथर्ववेद/न्याय दर्शन/वेदांत दर्शन/मीमांसा दर्शन/ जैन दर्शन/ निम्बार्क दर्शन/वल्लभ दर्शन/ सामान्य दर्शन/रामानंद दर्शन/व्याकरण शास्त्र/ साहित्य शास्त्र/पुराणेतिहास/ धर्मशास्त्र/ज्योतिषशास्त्र/सामुद्रिक शास्त्र/वास्तु विज्ञान/पौरोहित्य शास्त्र 27 फरवरी 2026

अर्थशास्त्र/शीघ्र-लिपि हिंदी/शीघ्र-लिपि अंग्रेजी/कृषि जीव विज्ञान/जीव विज्ञान 28 फरवरी 2026

इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान 4 मार्च 2026

कंठ संगीत/नृत्य कथक/वाद्य संगीत 5 मार्च 2026

ऑटोमोटिव/ सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य/स्वास्थ्य देखभाल/ सूचना प्रद्यौगिकी व सुचना प्रद्यौगिकी की समर्पित सेवाएं/आईटी एवंआईटीएस/ फुटकर बिक्री/ट्रेवल एंड टूरिज्म/परिधान निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली/प्लंबर/टेलिकॉम/बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विस इंश्योरेंस/कंस्ट्रक्शन/फूड प्रोसेसिंग 6 मार्च 2026

समाज शास्त्र 7 मार्च 2026

गृह विज्ञान 9 मार्च 2026

हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, प्राकृत भाषा, टाइपिंग (अंग्रेजी) 10 मार्च 2026