Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आंसर की जल्द हो सकती है जारी, रिजल्ट अगले माह संभव

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:13 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से जल्द ही राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आंसर की जारी की जा सकती है। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परीक्षार्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और किसी आंसर से संतुष्ट न होने पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए रिजल्ट अगले माह के अंत तक आने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 जल्द हो सकती है जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 19, 20 एवं 21 सितंबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। इस एग्जाम में 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम में भाग लिया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों को आंसर की जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। प्रोविजनल आंसर की ऑनलाइन माध्यम से आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी जहां से अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तय तिथियों में आपत्ति भी कर पाएंगे दर्ज

    राजस्थान ग्रुप डी भर्ती आंसर की जारी होने के बाद अगर कोई अभ्यर्थी इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा तो वे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तय तिथियों के अंदर उस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।

    आंसर की इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

    • स्टेप 1: आरएसएसबी की ओर से आंसर की जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in जाना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको आंसर की से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • स्टेप 4: अब आप इसके द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

    फाइनल उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर जारी होगा रिजल्ट

    जो अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करेंगे उनके निवारण आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। इसके बाद फाइनल आंसर की तैयार कर उसी के अनुसार परिणाम की घोषित की जाएगी।

    सभी शिफ्ट के प्रश्न पत्र पहले ही हो चुके जारी

    आपको बता दें कि आरएसएसबी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन तीन दिन एवं 6 शिफ्ट में करवाया गया था। सभी शिफ्ट के लिए प्रश्न पत्र पहले ही वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार वेबसाइट या नीचे दिए लिंक से शिफ्ट वाइज पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।

    Rajasthan Grade 4 Exam Question Paper 2025

    रिजल्ट अगले माह में हो सकता है जारी

    अनुमान के मुताबिक रिजल्ट अगले माह के अंत तक घोषित किया जा सकता है। ऑफिशियल डेट्स की जानकारी आरएसएसबी की ओर से साझा की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में सफलता प्राप्त करेंगे उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 53749 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- SSC CPO 2025: दिल्ली पुलिस व CAPFs SI भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, यहां करें अप्लाई, 3073 पदों पर होंगी नियुक्तियां