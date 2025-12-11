Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway Apprentice 2025: आरसीएफ कपूरथना अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन इस दिन से होंगे शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Railway Apprentice 2025: ऐसे कर सकेंगे आवेदन।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेल कोच फैक्ट्री की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 550 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार रेल कोच फैक्ट्री में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हैं, वे जल्द ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 01 जनवरी, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयु-सीमा

    उम्मीदवारों की आयु की गणना 07 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता

    अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं, बारहवीं या इसके समकक्ष शैक्षणिक शिक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पूरी की हो।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी अनारक्षित उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।

    ऐसे भर सकेंगे फॉर्म

    इन पदों के लिए आवेदन उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर  www.rcf.indianrailways.gov.in पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
    • अब एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा।
    • फॉर्म भरने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: SBI Clerk Mains Result 2025: डायरेक्ट यहां sbi.co.in एक्टिव होगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउलोड