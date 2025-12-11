Railway Apprentice 2025: आरसीएफ कपूरथना अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन इस दिन से होंगे शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेल कोच फैक्ट्री की ओर से अप्रेंटिसशिप के कुल 550 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार रेल कोच फैक्ट्री में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हैं, वे जल्द ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 01 जनवरी, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 07 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 07 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।