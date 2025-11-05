Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    QS Asia Ranking 2026: क्यूएस एशिया रैंकिंग टॉप 100 में भारत के IIT, DU, IISC ने बनाई जगह, देखें टॉप-10 लिस्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) की ओर से एशिया के टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। टॉप 100 संस्थानों की लिस्ट में भारत के 7 संस्थानों ने जगह बनाई है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) ने देश में पहले स्थान हासिल किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    QS Asia Ranking 2026 यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वेबसाइट की ओर से वर्ष 2026 के लिए एशिया के टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में फिर से भारतीय संस्थानों आईआईटी, आईआईएससी, डीयू सहित अन्य संस्थानों ने जगह बनाई है। आपको बता दें कि टॉप 100 रैंकिंग में भारत के 7 संस्थानों में जगह बनाई है। जारी की गई लिस्ट में भारत के संस्थानों में फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) और आईआईएससी बेंगलुरु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत के टॉप-10 संस्थानो की लिस्ट

    1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi)- रैंक 59
    2. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु (IISC)- रैंक 64
    3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras)- रैंक 70
    4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombey)- रैंक 71
    5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IITK)- रैंक 77
    6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT- KGP)- रैंक 77
    7. दिल्ली यूनिवर्सिटी (University of Delhi)- रैंक 95
    8. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय: रैंक 109
    9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की (आईआईटीआर): रैंक 114
    10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IITG)- रैंक 125

    भारत का प्रदर्शन

    जारी रैंकिग के मुताबिक टॉप 100 में भारत के 7 संस्थानों, टॉप 200 में भारत के 20 संस्थानों और टॉप 500 में भारत के भारत के 66 संस्थानों ने जगह बनाई है।

    एशिया के टॉप-10 संस्थानों के नाम

    एशिया के टॉप संस्थानों में द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने पहला एवं पेकिंग यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। टॉप 10 संस्थानों की लिस्ट नीचे टेबल से देख सकते हैं।

    एशिया के टॉप 10-संस्थान  रैंक 
    द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 
    पेकिंग यूनिवर्सिटी 2
    नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर  3
    नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 3
    फुदान यूनिवर्सिटी 5
    द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी  6
    द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग  7
    सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग  7
    सिंघुआ यूनिवर्सिटी 9
    द हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी 10


    ध्यान रखें कि यह संस्थान टॉप 100 संस्थानों के अंतर्गत हैं। सभी संस्थानों की लिस्ट के आप QS Asia Ranking की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध करवाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, चेक करें डिटेल