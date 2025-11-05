QS Asia Ranking 2026: क्यूएस एशिया रैंकिंग टॉप 100 में भारत के IIT, DU, IISC ने बनाई जगह, देखें टॉप-10 लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) वेबसाइट की ओर से वर्ष 2026 के लिए एशिया के टॉप संस्थानों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में फिर से भारतीय संस्थानों आईआईटी, आईआईएससी, डीयू सहित अन्य संस्थानों ने जगह बनाई है। आपको बता दें कि टॉप 100 रैंकिंग में भारत के 7 संस्थानों में जगह बनाई है। जारी की गई लिस्ट में भारत के संस्थानों में फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) और आईआईएससी बेंगलुरु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत के टॉप-10 संस्थानो की लिस्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi)- रैंक 59 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु (IISC)- रैंक 64 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras)- रैंक 70 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT Bombey)- रैंक 71 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IITK)- रैंक 77 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT- KGP)- रैंक 77 दिल्ली यूनिवर्सिटी (University of Delhi)- रैंक 95 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय: रैंक 109 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की (आईआईटीआर): रैंक 114 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (IITG)- रैंक 125 भारत का प्रदर्शन जारी रैंकिग के मुताबिक टॉप 100 में भारत के 7 संस्थानों, टॉप 200 में भारत के 20 संस्थानों और टॉप 500 में भारत के भारत के 66 संस्थानों ने जगह बनाई है।