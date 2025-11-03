शिक्षा मंत्रालय ने SWAYAM पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध करवाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, चेक करें डिटेल
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्वयं पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। यह सभी पाठ्यक्रम निशुल्क हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एआई पर आधारित कोर्सेज को पूरा करके अपने कौशल को निखार सकते हैं।
करियर डेस्क, नई दिल्ली। वर्तमान समय में AI यानि की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैनिक जरूरतों के साथ ही कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण हो गई है।
इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों को खेल, शिक्षा, विज्ञान और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में आवश्यक AI और डाटा, विज्ञान कौशल से लैस करने के लिए निशुल्क कोर्स लॉन्च किया हैं।
इन पाठ्यक्रमों में पायथन का उपयोग करके AI/ML, AI के साथ क्रिकेट एनालिटिक्स, शिक्षकों के लिए AI, भौतिकी में AI, रसायन विज्ञान में AI और लेखांकन में AI शामिल किये गए हैं। प्रत्येक कोर्स को रिसर्च और केस स्टडीज के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
SWAYAM पोर्टल पर हैं उपलब्ध
शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वयं पोर्टल पर 5 निशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने कौशल को निखारने के लिए इन कोर्सेज को फ्री में कर सकते हैं।
AI/ML (Using Python)
यह पाठ्यक्रम डाटा साइंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में पायथन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें डाटा विज़ुअलाइजेशन टेक्निक, लाइनर एल्जेब्रा, स्टैटिक्स एवं ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। अभ्यर्थी इससे पायथन आधारित डाटा साइंस समाधानों को डिजाइन और मूल्यांकन करने के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
Cricket Analytics with AI
स्पोर्ट्स एनालिसिस पर केंद्रित यह कोर्स अभ्यर्थियों को क्रिकेट में डाटा साइंस का उपयोग कैसे किया जाता है उसकी जानकारी प्रदान करता है। अभ्यर्थी इससे डाटा कलेक्शन, प्रिपरेशन, स्ट्राइक रेट और BASRA इंडेक्स जैसे प्रदर्शन मीट्रिक और पायथन का उपयोग करके जटिल क्रिकेट डाटा के विज़ुअलाइजेशन की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
AI for Educators
यह प्रोग्राम शिक्षकों के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और छात्र संलग्नता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एकीकृत करने की जानकारी प्रदान करता है। शिक्षक इससे पढ़ाने के तरीके में सुधार, सीखने को व्यक्तिगत बनाने और कक्षाओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करना सीख सकते हैं।
(Image-freepik)
AI in Physics/ Chemistry
यह पाठ्यक्रम प्रायोगिक भौतिकी को एआई टेक्निक से जोड़ने का काम करता है। यह मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिससे छात्रों को एआई आधारित उपकरणों और सिमुलेशन का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की भौतिकी समस्याओं को हल करने में मदद मिले।
इसके अलावा स्नातक स्तर के विज्ञान के छात्रों को ध्यान में रखते हुए एआई इन केमिस्ट्री पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह कोर्स आणविक पूर्वानुमान, प्रतिक्रिया मॉडलिंग और औषधि डिज़ाइन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों का परिचय देता है। अभ्यर्थी रियल वर्ल्ड के डाटासेट के साथ काम करेंगे और रसायन विज्ञान से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए पायथन-आधारित तकनीकों का उपयोग करना सीख सकेंगे।
AI in Accounting
यह कोर्स फाइनेंस एवं टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें लेखांकन प्रक्रियाओं में स्वचालन, धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय पूर्वानुमान लगाने और डाटा आधारित निर्णय लेने के लिए AI का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी प्रदान की जाती है।
