Punjab Board Exams Date Sheet 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं डेटशीट जल्द होगी जारी, यहां देखें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 कक्षा दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम डेटशीट जल्द ही जारी की जा सकती है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे जल्द ही डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट दिसंबर या जनवरी माह के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। डेटशीट जारी होने के बाद छात्र पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले रुझानों के अनुसार पिछले साल के रुझानों के अनुसार पजांब बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की डेटशीट दिसंबर या जनवरी, 2026 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकती है। पिछले साल पंजाब बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की डेटशीट 08 जनवरी, 2025 को जारी की गई थी।

इस दिन हुई थी परीक्षा कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा मार्च और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में शुरू की गई थी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 मार्च से लेकर 04 जुलाई, 2025 तक और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी से लेकर 04 अप्रैल, 2026 तक आयोजित कराई गई थी। इसके साथ ही पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं परीक्षा का रिजल्ट 16 मई और कक्षा 12वीं का रिजल्ट 14 मई, 2025 को जारी किया गया था।