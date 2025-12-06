NTA SWAYAM Exam City Slip 2025: एनटीए स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जुलाई सेशन परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने (NTA SWAYAM July Session 2025) की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।
यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप
NTA SWAYAM Exam CitySlip 2025: ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप
एनटीए ने स्वयं जुलाई सेशन परीक्षाओं के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Candidate Activity' सेक्शन पर जाएं।
- इसके बाद 'City Intimation for SWAYAM Examination (July 2025)' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से स्वयं जुलाई 2025 सेशन की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15 और 16 दिसंबर को आयोजित कराई जाएगी।
परीक्षा पैटर्न
स्वयं जुलाई सेशन की परीक्षा कुल 648 कोर्सेज के लिए आयोजित कराई जाएगी। प्रश्न-पत्र अंग्रेजी माध्यम में होगा। यह परीक्षा तीन घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों से 180 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
एनटीए जल्द ही परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समय-समय पर एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। इसके अलावा, यदि किसी उम्मीदवार को एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने में बाधा आ रही हैं, तो वे हेल्पलाइन नबंर 011-40759000 / 011-6922770 पर संपर्क कर सकते हैं।
