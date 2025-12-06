Language
    JPSC FRO PT Result 2025: झारखंड एफआरओ और ओसीएफ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    झारखंड आयोग की ओर से JPSC FRO PT Result जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिये क ...और पढ़ें

    JPSC FRO PT Result 2025: ऐसे करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और फॉरेस्ट रैंज ऑफिसर (FRO) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार JPSC FRO PT परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

    jharkhand result new

     

    ऐसे डाउनलोड करें प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट

    आयोग की ओर से JPSC FRO PT Result 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाएं।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब JPSC FRO PT Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    आयोग की ओर से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और फॉरेस्ट रैंज ऑफिसर (FRO) के कुल 248 पदों पर भर्ती की जाएगी। 

    रिजल्ट के बाद

    प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। एसीएफ की मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का पेपर क्वालिफाई प्रकृति का होगा, जिसमें उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा में दो पेपर आयोजित कराए जाएंगे। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 150 अंकों का साक्षात्कार भी आयोजित कराया जाएगा।

    एफआरओ की मुख्य परीक्षा में भी उम्मीदवारों के लिए हिंदी और अंग्रेजी का पेपर क्वालिफाई प्रकृति का होगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का सामान्य अध्ययन और 200 अंकों का विषयनिष्ठ पेपर आयोजित कराया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 50 अंक का साक्षात्कार भी आयोजित कराया जाएगा।

