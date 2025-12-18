PSSSB Admit Card 2025: ग्रुप-बी और सर्वेयर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) की ओर से ग्रुप-बी और सर्वेयर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब पीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। परीक्षा का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।