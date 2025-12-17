Language
    IB SA Result 2025 OUT: सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदार ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर IB SA Result 202 ...और पढ़ें

    IB SA Result 2025 OUT: यहां से करें रिजल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से आयोजित सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 29 और 30 सितंबर, 2025 को सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आईबी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने रोल नबंर की जांच कर सकते हैं।

    ib result

     

    ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    आईबी की ओर से आज यानी 17 दिसंबर को सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर IB SA Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में रोल नबंर की जांच करके इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें।

    रिजल्ट के बाद

    टियर-1 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब टियर-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 की परीक्षा में उम्मीदवारों को 500 शब्दों का एक पैसेज ट्रांसलेट करना होगा। यह परीक्षा 50 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार भी 50 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। 

    इस डेट को हुई थी परीक्षा

    आईबी की ओर से टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 29 और 30 सितंबर को किया गया था। साथ ही आईबी ने 04 अक्टूबर को आंसर-की भी जारी की थी। टियर-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन आदि विषयों से 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। टियर-1 परीक्षा एक घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी। 

     

