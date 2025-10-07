PSEB Supplementary Result 2025: दसवीं और बारहवीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां pseb.ac.in से करें डाउनलोड
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बारहवीं परीक्षा का आयोजन 08 अगस्त से 11 सितंबर के बीच किया गया था।
कक्षा बारहवीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट यहां से करें डायरेक्ट डाउनलोड
कक्षा दसवीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट यहां से करें डायरेक्ट डाउनलोड
PSEB Supplementary Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट चेक
कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब ‘PSEB Class 10/12 Supplementary Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर और नाम को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
पास होने के लिए इतने अंक जरूरी
कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर, पेपर का नाम, जन्मतिथि और स्कूल के नाम की जांच अच्छे से कर लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा बारहवीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 08 अगस्त से 11 सितंबर, 2025 के बीच ऑफलाइन मोड में किया गया था।
