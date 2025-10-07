PSEB Supplementary Result 2025: दसवीं और बारहवीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां pseb.ac.in से करें डाउनलोड

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बारहवीं परीक्षा का आयोजन 08 अगस्त से 11 सितंबर के बीच किया गया था।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे अपना रोल नबंर और नाम को दर्ज करना होगा।