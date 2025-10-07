Language
    BSPHCL Result 2025: टेक्नीशियन ग्रेड-3 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां bsphcl.co.in से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:16 PM (IST)

    बीएसपीएचसीएल की ओर से टेक्नीशियन ग्रेड-3 कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसपीएचसीएल की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 11 से 22 जुलाई के बीच किया गया था।

    BSPHCL Result 2025: इन आसान स्टेप्स से करें रिडल्ट डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से टेक्निकल ग्रेड-3, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दे, यह भर्ती परीक्षा कुल 2156 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    BSPHCL Result 2025: ऐसे करें स्कोर कार्ड डाउलोड

    उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासइट bsphcl.co.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • अब Provisional Result for the post of Technician Grade – III' पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया

    सीबीटी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब बीएसपीएचसीएल की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि दस्तावेज सत्यापन से संबंधित अभी आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारी के लिए

    समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहे है।

