BSPHCL Result 2025: टेक्नीशियन ग्रेड-3 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां bsphcl.co.in से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से टेक्निकल ग्रेड-3, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दे, यह भर्ती परीक्षा कुल 2156 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।