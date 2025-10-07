JNVST 2026: नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं एवं 11वीं एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एनवीएस क्लास 9 एवं 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 7 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक छात्र या उनके माता पिता बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है। परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं और 11वीं में में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 7 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। साइट के साथ ही आपकी सहूलित के लिए इस पेज पर भी आवेदन का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप स्वयं ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी प्रकार का शुल्क नहीं करना होगा जमा छात्रों एवं उनके माता-पिता की जानकारी के लिए बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना है अर्थात प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भरा जा सकता है।

इस तरीके से भरें एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट करें। वेबसाइट के होम पेज जिस कक्षा (9वीं या 11वीं) के लिए आवेदन करना है उस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अभ्यर्थी नए पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

अब इसमें मांगी गई जरूरी डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि अपलोड कर दें।

अब आप पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।

अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

JNVST Class 9 Application Form Link

JNVST Class 11 Application Form Link पात्रता एवं मापदंड जो छात्र कक्षा 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी आयु 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हुआ है। इसके साथ ही छात्र का उसी जनपद का निवासी होना चाहिए जिसमें नवोदय विद्यालय स्थित है। स्टूडेंट का 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसके अलावा कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना आवश्यक है और उनका जन्म 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच हुआ हो। जो छात्र कक्षा 8वीं या 10वीं पास कर चुके हैं वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।